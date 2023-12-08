В России отметили падение биржевой цены бензина АИ-92 Биржевая цена бензина АИ-92 упала ниже 42 тысяч рублей за тонну

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю упала на 7,8%, до уровня конца февраля — ниже 42 тысяч рублей за тонну, следует из материалов торгов. Неделей ранее цена на АИ-92 по территориальному индексу европейской части России составляла 45 145 рублей за тонну.

В пятницу, 8 декабря, по сравнению с предыдущим торговым днем стоимость этой марки снизилась на 2,07%, до 41 632 рублей за тонну, АИ-95 — на 0,59%, до 46 340 рублей. Цена на летнее дизельное топливо выросла на 0,69%, до 53 569 рублей за тонну, на межсезонное — на 0,39%, до 52 572 рублей. В то же время стоимость зимнего дизтоплива опустилась на 0,62% — до 69 231 рубля за тонну.

Цена мазута по итогам торговой сессии выросла на 1,67%, до 14 726 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 9,31%, до 21 229 рублей.

В конце ноября в правительстве России рассказали о снятии запрета на экспорт летнего дизельного топлива в связи с насыщением внутреннего рынка. Запасы дизельного топлива в стране на конец осени составляли 3,2 млн тонн. Кроме того, министр энергетики Николай Шульгинов заявлял, что в России в ближайшее время не снимут запрет на экспорт зимнего дизельного топлива.

СПбМТСБ в прошлом месяце возглавил экс-руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, решение принял совет директоров биржи. Он возглавлял службу с 2004 по 2020 годы, после этого работал помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Алексей Рыбников, до этих пор возглавлявший СПбМТСБ, руководил биржей с 2011 года.