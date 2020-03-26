https://static.news.ru/photo/b6b65b56-6e81-11ea-9a38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦБ опубликовал рекомендации банкам, микрофинансовым организациям и потребительским кооперативам по работе с заёмщиками, у которых был официально диагностирован коронавирус.

Регулятор советует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам, заразившимся COVID-19 и подтвердившим это. В случае просрочки Банк России рекомендует до 30 сентября 2020 года не обращать взыскание на единственное жильё заёмщика, передаёт ТАСС.

Инфицирование коронавирусом также может стать основанием для реструктуризации потребительского кредита и отмены штрафов. Поблажки также советуют предоставлять тем, кто обратился за помощью уже после болезни.

Кроме того, Банк России рекомендует страховым компаниям идти навстречу клиенту, если он напишет заявление об отсрочке платежа по договору добровольного страхования, условия которого предполагают периодические платежи страховщику.

Ранее NEWS.ru писал, что некоторые российские банки решили повысить ставки по ипотеке и вкладам, другие, наблюдая за изменениями на рынке, выжидают. Позиция многих игроков рынка связана с решением Банка России сохранить ключевую ставку на уровне шесть процентов годовых, принятым 20 марта.