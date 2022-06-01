В России авиакомпании открыли счета в рублях для платы за лизинг самолётов

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Десять российских авиакомпаний открыли рублёвые счета типа «С» для оплаты за лизинг иностранных самолётов. Это такие перевозчики, как «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines, Smartavia, «Якутия», «Алроса», «Ямал», «Полярные авиалинии», «Аврора», пишут «Ведомости».

В процессе открытия счетов для оплаты лизинга в рублях находятся «Уральские авиалинии», «Ижавиа», «Нордстар», «Руслайн», I Fly.

Ряд компаний подтвердил изданию открытие рублёвых счетов в соответствии с утверждёнными правительством процедурами. Неназванный собеседник газеты уточнил, что деньги на счета «С» пока не поступали, так как контракты с лизинговыми компаниями обычно предусматривают аккредитивы в размере трёх лизинговых платежей и депозиты на техобслуживание.

Сроки фактически предоплаченных лизинговых платежей у разных авиакомпаний могут варьироваться от трёх до восьми месяцев, по истечении этого срока деньги начнут поступать на счета.

Ранее компания по лизингу воздушных судов Dubai Aerospace Enterprise (DAE) потеряла $537,9 млн после списания сданных в лизинг российским авиаперевозчикам самолётов, которые теперь внесены в реестр РФ. Лизингодатель уже подал иски на $1 млрд по страховым полисам и рассчитывает подать дополнительные иски, чтобы возместить потери.