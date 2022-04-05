В России аренда квартир стала в три раза дешевле ипотеки

Сервис по поиску недвижимости «Циан» провёл исследование, согласно которому долгосрочная аренда квартир в крупнейших городах России стала втрое дешевле ипотеки. Предложение жилья в аренду в марте увеличилось в полтора раза, что привело к снижению ставок, пишет ТАСС о ссылкой на сообщение сервиса.

В столице аренда однокомнатной квартиры снизилась на 6,2%, в Санкт-Петербурге — на 6,9%. В Москве однокомнатную квартиру в апреле можно снять в среднем за 45,1 тысячи рублей в месяц. В Петербурге такая квартира обойдётся в 29,6 тысячи рублей. В городах с населением от 500 тысяч человек аренда однокомнатных квартир относительно конца февраля стала дешевле на 1,5%, до 17,4 тысячи рублей.

А в связи с ростом ключевой ставки аренда стала втрое дешевле ипотеки. В апреле 2022 года аренда составила 33% от среднего платежа по ипотеке за однокомнатную квартиру на вторичном рынке, говорится в исследовании.

Снижение арендной платы также обусловлено конкуренцией на рынке. Наибольший прирост количества квартир в аренду среди городов с населением от 500 тысяч человек отмечен для Москвы, где он составил 87%, Санкт-Петербурга (+67%), Кирова (+61%), Екатеринбурга и Перми (+51%).

Усиление конкуренции происходит за счёт сезонных колебаний рынка, так как после новогоднего затишья число новых объявлений в феврале и марте традиционно показывает рост. Также с момента начала известных событий на Украине многие выразили желание переехать в другие города, регионы, страны, сдав при этом своё жильё в долгосрочную аренду.

Также растёт число собственников, которые на фоне неопределённости на рынке изменили своё решение о продаже квартиры и выставили её для аренды.

Ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что спрос на жильё в России с 5 марта начал снижаться. По его словам, обращения за покупкой первичного жилья сократились на 15%, вторичного — на 12%.