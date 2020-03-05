https://static.news.ru/photo/8f612a82-5ef9-11ea-a76d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Львов/РИА Новости

Компания «Россети» поддерживают инициативу по урегулированию тарифов, которую предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, потому как данная инициатива даст импульс к экономическому развитию большинства субъектов России. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе ПАО «Россети».

На данный момент в России могут различаться единые тарифы на услуги по передаче электрической энергии. Например, в Иркутской области они почти в четыре раза ниже, чем в Бурятии, и в восемь раз ниже в сравнении с Тувой.

Такой значительный разрыв создаёт дискриминационные условия для потребителей услуг по передаче электрической энергии, заявил эксперт. Также эта разница является экономическим барьером для инвестиционных вложений в развитие тех субъектов страны, на территории которых установлен высокий тариф.

В компании привели в пример формирование комплекса энергоёмких производств в Иркутской области. Оно ещё во времена СССР в сочетании с тремя гидроэлектростанциями создало основу низких цен на электроэнергию в регионе. А вот в Бурятии ключевым фактором высоких цен на электроэнергию является большая протяжённость электросетевого комплекса.

Учитывая исторические особенности развития регионов, а также различие в топологии сети, введение единой государственной политики по формированию тарифов и создание единого тарифного пространства на различных территориях приведёт к выравниванию тарифов на услуги по передаче электроэнергии и даст импульс к экономическому развитию большинства субъектов, — заключили в пресс-службе.

Как ранее писал NEWS.ru, Совет Федерации предложил правительству создать единое ценовое пространство, которое приведёт к выравниванию тарифов на услуги по передаче электроэнергии и даст импульс экономическому развитию многих субъектов РФ. Как рассказали в аппарате сената, новация предполагает унификацию расценок в регионах до средних по стране. Это чуть более 3 рублей за 1 кВтч.