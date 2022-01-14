В Росрыболовстве прокомментировали сообщения о повышении цен на икру

Резкое подорожание красной икры в России маловероятно. Её стоимость ограничена спросом и реальной покупательской способностью населения. Дефицита этой продукции на российском рынке нет. Ёмкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16–17,5 тысячи тонн. Объёмы производства лососёвой икры в январе — ноябре 2021 года увеличились в два раза — до 22,6 тысячи тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве отметили, что объём производства красной икры покрывает все потребности внутреннего рынка и позволяет поставлять её на экспорт.

В Росрыболовстве уточнили , что проблема подорожания икры заключается не только в её наличии. Стоимость икры у рыбаков составляет около 50% конечной стоимости продукта. Цена повышается по цепочке посредников, которые часто её завышают.

Кроме того, большое влияние на стоимость икры оказывает растущая продовольственная инфляция в мире, а также высокий спрос на данную продукцию со стороны азиатских стран, в частности Японии.

Однако это скорее повлияет на рентабельность оптового и розничного звена, чем на рост розничных цен, — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что поставщики красной икры направили российским ретейлерам заявки на существенный рост цен — от 7% до 17%, а по ряду дорогих позиций — до 30%. Поставщики пояснили необходимость повышения стоимости дефицитом икры на рынке, вызванным ростом спроса на неё в азиатских странах.

Из-за неудачной путины лососёвых рыб азиатские страны увеличили закупки данной продукции в России. Кроме того, рост стоимости связан с повышением логистических затрат из-за отсутствия контейнеров для перевозки.