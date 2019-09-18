https://static.news.ru/photo/f863c09e-daa6-11e9-8277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

После запуска сервиса оперативной выдачи выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) персональные онлайн-данные собственников не окажутся в распоряжении третьих лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Ведомство запустило сервис оперативной выдачи сведений из ЕГРН в сентябре. Согласно закону, любые лица могут получить общедоступную информацию об объектах недвижимости, передаёт ТАСС .

Есть сведения ограниченного доступа, например о содержании правоустанавливающих документов, о правах отдельного лица на принадлежащие ему объекты, — пояснили в пресс-службе.

Однако закон уточняет, что информацию обо всех объектах недвижимости, принадлежащих конкретному лицу, могут получить только собственники, а также их доверенные лица. При этом предоставляется она только по запросам органов исполнительной власти различных уровней, судов, нотариусов, кредитных организаций.

Отмечается, что владелец недвижимости также может запросить в МФЦ или на сайте Росреестра справку о лицах, интересовавшихся его недвижимостью.

Онлайн-сервис работает в пилотном режиме в 51 из 85 регионов России. В первом квартале 2020 года все субъекты перейдут на ЕГРН, и платформа будет доступна всем гражданам. Благодаря сервису срок выдачи данных сократится до нескольких минут.

Эксперты Федеральной кадастровой палаты в связи с поступающими вопросами о доступности информации в режиме онлайн о собственниках недвижимости разъяснили, какие данные входят в группу общедоступных сведений, а какие относятся к группе ограниченного доступа. News.ru опросил экспертов и выяснил, в каких ситуациях для защиты своих прав потребуется информация из госреестра жилья.