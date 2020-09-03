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«Роснефть» опровергла сообщения о деятельности в КНДР

16:37, 03 сентября 2020
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

«Роснефть» отрицает, что осуществляет поставки нефти в КНДР. Компания не ведёт там никакой коммерческой деятельности.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что импорт Северной Кореей нефтепродуктов из России в 2019 году вырос на 16% и составил около $24,8 долларов. При этом поставки якобы осуществлялись «Роснефтью» и «Газпромом».

Публикация информации о причастности ПАО «НК «Роснефть» к поставкам нефтепродуктов в адрес Северной Кореи является провокацией, говорится в сообщении «Роснефти».

В компании пообещали обратиться в суд за защитой своих прав и деловой репутации.

Ранее Reuters сообщил о том, что российский танкер «Тантал» нарушил международные торговые санкции, передав топливо на судно КНДР в море как минимум четыре раза с октября 2017 года по май 2018 года. Согласно портовым документам и данным отслеживания судов финансовой компанией Refinitiv, судно должно был доставлять нефть в китайский порт Нинбо, однако оно встречалось с северокорейским судном и переливало груз на его борт, писал NEWS.ru.

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