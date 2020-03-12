https://static.news.ru/photo/c313c874-64ff-11ea-9eb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия имеет гораздо больше ключевых преимуществ в нефтяной войне. Экономика Саудовской Аравии в этом плане более уязвима, поскольку сильнее зависит от нефтяных доходов. Такое мнение высказал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

У них колоссальные социально-политические издержки, у них вся жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах — они гораздо более уязвимы в этой ситуации. Мы готовы выдержать этот шантаж, — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран в сделке ОПЕК+ было позитивным для обеих стран, теперь же Москва не пойдёт на новые сокращения добычи. Российская нефтяная отрасль, по его словам, доказала, что может существовать в условиях санкций.

В определённый момент Саудовская Аравия решила сорвать диалог. То, что произошло, было обычным ультиматумом, шантажом, — считает он.

Пресс-секретарь «Роснефти» отметил, что вернуть Россию в соглашение путём шантажа не удастся.

Ранее аналитики назвали главных неудачников нефтяной войны. По их словам, США и ряд участников Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) больше других пострадают от последствий обвала нефти, писал NEWS.ru.