https://static.news.ru/photo/2358b97e-6131-11ea-bd4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Пресс-секретарь нефтяной компании «Роснефть» Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ бессмысленно для России при условии частичного замещения дешёвой арабской и российской нефти дорогой американской.

С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешёвую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской, — заявил Леонтьев РИА Новости.

По его словам, Россия могла бы достигнуть какого-либо соглашения с партнёрами в текущих условиях, однако предложенные условия не были партнёрскими.

Просто наши объёмы замещаются объёмами конкурентов. Это — мазохизм, — подчеркнул Леонтьев.

Он заявил, что соглашение ОПЕК+ влияет на рынок и объём предложения из-за него меняется.

Пресс-секретарь «Роснефти» подчеркнул, что, помимо США, другие страны также готовы наращивать добычу нефти.

Соглашение между ОПЕК и рядом стран, не входящих в организацию (ОПЕК+), о сокращении добычи нефти действует с 2017 года. В пятницу, 7 марта, представители ОПЕК+ не смогли договориться о параметрах продления сделки. Россия выступала за сохранение текущих условий, Саудовская Аравия предлагала ещё сильнее сократить добычу. С 1 апреля ограничения на добычу нефти перестанут действовать.

NEWS.ru писал, что Саудовская Аравия планирует с апреля довести добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки из-за разрыва соглашения ОПЕК+. В марте в стране добывалось 9,7 млн баррелей в сутки. Сообщается, что Эр-Рияд может добывать до 12 млн баррелей, в случае необходимости.