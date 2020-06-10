В Роскачестве рассказали, как изменятся цены после пандемии

https://static.news.ru/photo/418f8d12-abc0-11ea-8e07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскачество опросило экспертов, и те рассказали, цены на какие товары изменятся в период пост-пандемии.

По словам инвестиционного менеджера компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, снижение реальных доходов граждан и падение спроса спровоцирует замедление роста цен на потребительском рынке. Он выразил уверенность, что для того, чтобы остаться на рынке, продавцы некоторых категорий товаров будут снижать их стоимость.

По словам руководителя аналитического центра Циан Алексея Попова, снижение цен ожидается на рынке вторичного жилья. Это связано с падением доходов, ростом безработицы и опасениями, связанными с возможной второй волны эпидемии коронавируса.

В среднем по России цены на вторичном рынке могут снизиться на 10-12% относительно докризисного уровня, — сказал он.

При этом на авторынке снижение цен пока не предвидится. Об этом заявил партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, вместо этого произойдёт подорожание новых машин. При этом рост цен не будет резким.

Ранее NEWS.ru писал о том, что средние цены на квартиры в новостройках могут повыситься на 10–20% к концу 2020 года из-за снижения средней ипотечной ставки, считают эксперты рынка недвижимости России.