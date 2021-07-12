Росгеология уточнила, на сколько лет России хватит газа и нефти

При сохраняемых темпах добычи природных ресурсов запасов нефти в России хватит на 70 лет, а газа — на 30 лет. Это связано с тем, что отрасль обеспечивает 70% экспортных доходов. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на данные Росгеологии.

В Росгеологии заявили , что за последние 25 лет новых запасов в России открыто в 10 раз меньше, чем за предыдущие 25 лет. При этом истощаются многие ещё советские месторождения. Новые же геологически более сложные запасы требуют большего объёма исследований и продвинутых технологий.

По данным холдинга, поддержание добычи на текущем уровне остаётся стратегической задачей России, поскольку весь добывающий сектор формирует более 70% экспортных доходов страны. Добывающие компании активно инвестируют в геологоразведку, которая является относительно небольшой статьёй расходов добывающих компаний.

Ранее врио главы Роснедр заявил, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год, однако срок может увеличиться по мере внедрения технологий для добычи трудноизвлекаемого сырья. Он подчеркнул, что экономика России по-прежнему опирается на нефтегазовый сектор, однако эта зависимость снижается. Дальнейшее снижение зависимости от торговли углеводородами зависит в том числе от развития других секторов энергетики.