https://static.news.ru/photo/d80e1c9c-5cb8-11ea-b384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники начали звонить в банки и, представляясь сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу, требовать раскрытия персональной информации клиентов.

Как рассказали в самом ведомстве, мошенники пытаются получить от кредитных организаций паспортные данные клиентов, а также номера банковских карт.

Выявлены случаи, когда мошенники для обмена информацией просят предоставить адрес электронной почты, на который путем рассылки электронных писем… может рассылаться вредоносное программное обеспечение, — отмечается в сообщении на сайте Росфинмониторинга.

В ведомстве добавили, что предоставление информации о клиентах не предусматривает передачу личных данных гражданина по телефону.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне всё чаще страдают от действий кибермошенников. Низкий уровень цифровой грамотности приводит к тому, что наивные пользователи многократно попадают на одну и ту же удочку, отдавая злоумышленникам заработанные деньги или предоставляя им доступ к банковскому счёту.