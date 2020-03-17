https://static.news.ru/photo/bddc9502-682e-11ea-a826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько авиакомпаний в России могут стать банкротами из-за возникшей ситуации с закрытием международных рейсов из РФ ввиду распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Росавиации, первый замминистра транспорта Александр Нерадько.

Он предупредил о возможном банкротстве ряда авиакомпаний во время заседания коллегии Роавиации. По словам Нерадько, печальный для компаний финансовый результат может связан со снижением доходов от закрытия международных маршрутов и одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля.

Эти факторы могут привести к значительным убыткам и трудностям в работе организаций гражданской авиации. Фактически возникают рынки банкротств в первую очередь авиаперевозчиков, и других организаций, — цитирует главу Росавиации ТАСС.

Россия с 16 марта ввела ограничение на полёты в страны Европейского союза, где возникло несколько очагов коронавируса COVID-19. Сохранятся регулярные рейсы между Москвой и европейскими столицами. Открытым останется только терминал F аэропорта Шереметьево. Чартеры начнут вылетать за россиянами, оказавшимися в карантинных зонах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков предлагал полностью прекратить авиасообщение со странами Европы.