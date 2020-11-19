В Росавиации не ждут банкротств авиакомпаний

https://static.news.ru/photo/9cdee2de-2a65-11eb-a542-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банкротств авиакомпаний и аэропортов в связи с пандемией коронавируса в России не ожидается, сообщил замглавы Росавиации Алексей Новгородов в кулуарах «Транспортной недели».

У нас сейчас пока не планируется банкротств ни аэропортов, ни авиакомпаний, — сказал он.

При этом финансовое положение организаций отрасли в настоящий момент достаточно тяжёлое, передаёт ТАСС.

Накануне стало известно, что «Аэрофлот» начал скрытое сокращение лётного состава, заставляя пилотов увольняться из-за резкого, более чем двукратного уменьшения зарплат. При этом сумма, выделенная из бюджета в помощь «Аэрофлоту» как организации, «наиболее пострадавшей» от разгула коронавируса, приближается к 8 млрд рублей, а компания просит ещё. В то же время, по данным профсоюза, менеджмент авиаперевозчика за первое полугодие 2020 года получил премию в размере более 600 млн рублей.

Кроме того, Международный совет аэропортов опубликовал заявление о том, что аэропорты Евросоюза нуждаются в срочной помощи, без которой не смогут преодолеть возникший на фоне пандемии коронавируса финансовый кризис. В то же время российские авиакомпании попросили у правительства дополнительные субсидии на 50 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее в Еврокомиссии заявили, что запреты на авиаперелёты больше не считаются эффективной мерой по предотвращению распространения коронавируса. Однако ограничения сохраняются в большинстве стран.