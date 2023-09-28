В Росатоме отреагировали на сообщения об остановке экспорта урана в США В Росатоме заявили о выполнении обязательств перед заказчиками за границей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росатом полностью исполняет перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов, сообщили РИА Новости в госкорпорации. Таким образом в компании прокомментировали сообщения, что Россия остановила экспорт урана в США из-за отсутствия страхового покрытия.

Госкорпорация Росатом исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме, — подчеркнули в госкорпорации.

28 сентября Telegram-канала официального издания Росатома «Страна Росатом» сообщил, что экспорт ядерного топлива из петербургских портов в США остановлен из-за отсутствия страхового покрытия. Издание отметило, что это стало причиной роста мировых цен на уран.

Со ссылкой на Trading Economics «Страна Росатом» привел данные, согласно которым 25 сентября стоимость фунта урана поднялась до $70, при этом отмечалось, что «таких расценок не было с 2011 года, после аварии на японской АЭС Фукусима-1». Позднее публикация была удалена из канала.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил, что Россия могла остановить экспорт ядерного топлива в США в ответ на враждебную политику со стороны Вашингтона.