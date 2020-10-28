В РФ запускают онлайн-сервис для ускоренного получения сведений из ЕГРН

https://static.news.ru/photo/41d33ae6-1905-11eb-a5c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России теперь будут быстрее регистрировать права на недвижимое имущество и запустят онлайн-сервис для получения сведений из ЕГРН. Это стало возможным благодаря внедрению новой информационной системы ФГИС ЕГРН. Она объединяет данные госкадастра недвижимости (ГКН) и Единого госреестра прав (ЕГРП).

Мы плавно переносили сведения из двух реестров в единую базу данных. Каждый день регистрировали сотни тысяч сделок и выдавали сведения о недвижимости, одновременно внедряя новую большую систему, — заявила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко.

На создание этой системы ушло три года. Ей нет аналогов в мире, подчеркнула она.

ФГИС ЕГРН — это более 10 петабайт данных о недвижимости. Для сравнения — размер результатов экспериментов, проводимых в течение года на большом адронном коллайдере, достигает четырёх петабайт.

Теперь процесс регистрации сократился в два раза. На практике сроки оказания государственных услуг благодаря системе сокращены до трёх рабочих дней и даже меньше в отдельных случаях. Крымский мост, например, мы зарегистрировали за сутки, — сообщила Виктория Абрамченко.

Теперь получение госуслуг в сфере недвижимости не будет зависеть от реального местоположения объекта. Кроме того, внедрение ФГИС ЕГРН позволит получать выписки из ЕГРН не за три дня, как сейчас, а за несколько минут.

Ранее директор департамента пресс-службы и референтуры правительства Борис Беляков заявил, что кабмин стремится к полному переводу госуслуг в онлайн-формат. Однако для тех, кто предпочитает получать их в традиционном формате (например, пожилые люди), такая возможность сохранится, писал NEWS.ru.