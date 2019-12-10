https://static.news.ru/photo/b0eb102a-1c03-11ea-8767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работу 25 теневых площадок с оборотом около 38 млрд рублей пресекли специалисты Росфинмониторинга. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин во время правительственного часа в Совете Федерации.

Совместно с ЦБ, ФСБ, МВД, Генпрокуратурой удалось пресечь деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 млрд рублей. С учетом заключений Росфинмониторинга судами приняты решения об отказе в исковых требованиях на общую сумму около 38 млрд рублей. В результате эти деньги удалось не пустить в теневой сектор экономики, — пояснил он.

В целом ведомство выявило 3000 недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам. Сумма заключенных соглашений с ними превысила 130 млрд рублей. По выявленным фактам сомнительных операций в рамках этих контрактов в правоохранительные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел, добавил Чиханчин.

Ранее NEWS.ru писал об уголовном деле, которое возбудили о Владивостоке в связи с расхищением части средств, выделенных на нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Ущерб составил около 17 миллионов рублей. По предварительной версии, в преступлении замешаны коммерческие структуры, исполнявшие госконтракты по строительству дорог, также выявлена и система откатов чиновникам городской администрации — они принимали дороги, отремонтированные ненадлежащим образом.