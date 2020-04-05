В РФ вырос спрос на микрозаймы для покупки товаров первой необходимости

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Россияне за март 2020 года оформили на 30,8% больше заявок на микрокредиты, чем за аналогичный период прошлого года. На ситуацию повлияла необходимость закупать продукты из-за опасений на фоне распространяющегося в России коронавируса.

По самым скромным подсчётам, траты россиян на продукты выросли на 10-20%, говорится в исследовании маркетплейса «Юником24». Каждый пятый заёмщик подавал заявку с целью купить на эти деньги еду и другие товары первой необходимости. Ещё 15% планировали купить технику, пока она не подорожала из-за обвала курса рубля, передаёт РИА Новости.

При этом важно понимать, что рынок подстраивается под новые условия, ужесточая требования к клиентам. Таким образом, количество выданных займов в марте не будет превышать 3 миллионов, в апреле — 2,8 миллиона единиц, — пояснили в компании.

Как писал NEWS.ru ранее, падение доходов россиян на фоне кризиса в условиях пандемии приведёт к тому, что свыше половины микрозаймов окажутся проблемными, считают эксперты рейтингового агентства АКРА. В 2019 году доля просроченных кредитов в микрофинансовых организациях (МФО) уже выросла до 28%, а качество портфелей таких организаций снижается на протяжении трёх лет.