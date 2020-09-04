В РФ впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Российская компания «Энергоэлемент» первой в стране получила заём под залог интеллектуальной собственности.
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По словам её руководителя Александра Логинова, залогом стала интеллектуальная собственность фирмы, а именно — патенты.
Наша компания владеет семью патентами. Мы указали в заявке два из них, — сообщил он.
«Энергоэлемент» входит в «Сколково» и занимается производством литий-ионных аккумуляторов нового типа.
Ранее NEWS.ru писал о том, что объём выданных компаниям из России проблемных кредитов за июль увеличился на 271,5 млрд рублей, что составило максимально месячный прирост с января 2019 года.
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