В РФ впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

https://static.news.ru/photo/f26b0940-ee78-11ea-b5d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Энергоэлемент/facebook.com

Российская компания «Энергоэлемент» первой в стране получила заём под залог интеллектуальной собственности.

По данным газеты «Ведомости», сумма выданных средств составляет 4,3 млн рублей. Кредит «Энергоэлементу» понадобился для выполнения обязательств по поставке тяговых литий-ионных аккумуляторов, тендер на которую выиграла компания.

По словам её руководителя Александра Логинова, залогом стала интеллектуальная собственность фирмы, а именно — патенты.

Наша компания владеет семью патентами. Мы указали в заявке два из них, — сообщил он.

«Энергоэлемент» входит в «Сколково» и занимается производством литий-ионных аккумуляторов нового типа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что объём выданных компаниям из России проблемных кредитов за июль увеличился на 271,5 млрд рублей, что составило максимально месячный прирост с января 2019 года.