В РФ увеличили налог на доходы, выведенные на зарубежные счета

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В России до 15% увеличили налоговую ставку на доход, выведенный на зарубежные счета. Мера принята, чтобы не допустить отток капитала, пояснил президент Владимир Путин.

Впервые о новых налогах глава государства заявил 25 марта. Президент сообщил, что при получении гражданами процентного дохода со вкладов в размере более миллиона рублей им необходимо будет уплачивать 13%, также вводится налог в 15% на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета.

Как позже пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, новый налог будет браться с сумм, превышающих 60 тысяч рублей. Он также отметил, что зарплатные счета граждан в банках не подпадут под нововведение.

Закон, как считают аналитики, скорее всего, подтолкнёт часть вкладчиков к дроблению депозитов на суммы менее одного миллиона. При этом по отношению к крупным vip-клиентам банки смогут применить повышение ставки депозита, заявили NEWS.ru эксперты.