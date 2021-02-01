В РФ резко сократилось число созданных иностранцами компаний

https://static.news.ru/photo/60c083d4-6471-11eb-923e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за время пандемии коронавируса на треть уменьшилось число компаний, созданных иностранцами. Об этом говорят результаты исследования Kartoteka.ru на базе данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно им, подобная тенденция прослеживается уже давно, однако особенно ярко выраженной она стала в последние месяцы — после закрытия границ, передаёт РБК. Так, в 2018 году в России иностранными юридическими и физическими лицами была учреждена 2931 компания, в 2019-м — 2247 организаций.

В 2020 году иностранцы создали в РФ лишь 1443 компании. При этом статистика на базе данных ЕГРЮЛ не является исчерпывающей, так как в реестре может быть не указано гражданство иностранного учредителя — физического лица.

Согласно материалам исследования, в 2020 году в России было создано 214,6 тысячи коммерческих организаций. Доля фирм с иностранными учредителями составляет лишь 0,7%. При этом американские и британские граждане, а также граждане ФРГ в прошлом году открыли только 20 компаний.

Ранее NEWS.ru писал о том, что запрет на совершение пожертвований и денежные переводы в адрес физических лиц предлагается ввести в РФ для иностранных агентов. Такую идею министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.