В РФ хотят расширить использование механизма заключения инвестсоглашений

https://static.news.ru/photo/0f7c711a-564b-11eb-8179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Новиков/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Российское правительство намерено расширить использование механизма заключения инвестиционных соглашений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время видеобращения к участникам Гайдаровского форума.

По его словам, власти хотят запустить новый инвестиционный цикл с целью увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой. Так, уже работает механизм заключения инвестсоглашений в рамках закона о защите и поощрении капиталовложений. За 2020 год было заключено 25 таких соглашений в химпромышленности, в сфере транспорта, энергетики и здравоохранения. Общий объём инвестиций в проекты составил более1 трлн рублей, а для их реализации создадут свыше 20 тысяч рабочих мест.

В перспективе мы планируем расширить использование этого механизма, перейти к заключению соглашений в электронном виде с использованием государственной информационной системы, расширить доступ бизнеса к этому инструменту, — отметил председатель правительства.

Мишустин добавил, что кабмин хочет повысить привлекательность и эффективность предпринимательства, внедрить удобные налоговые режимы, снизить административную нагрузку и развивать инфраструктуру.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр РФ заявил, что российская экономика постепенно восстанавливается после вызванного пандемией COVID-19 кризиса, власти страны ожидают, что к концу 2021 года возобновится устойчивый рост.