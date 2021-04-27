В Минэнерго пообещали полную утилизацию попутного газа через 20 лет

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Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что в России можно добиться полной утилизации попутного нефтяного газа через 15–20 лет. Об этом сообщает Reuters.

Россия рассчитывает, что сможет добиться полной утилизации попутного нефтяного газа через 15–20 лет, — сообщил Сорокин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил , что Россия намерена наращивать объёмы утилизации попутного газа, проводить экологическую модернизацию и повышать энергоэффективность во всех секторах экономики. Выступая на климатической конференции, он подчеркнул, что страна заинтересована в активизации международных усилий для решения проблемы парниковых газов на планете.

Ранее в Вашингтоне заявили, что президент России озвучил на климатическом саммите прогрессивные идеи, которые позволят объединить усилия многих стран. Американский президент Джо Байден подчеркнул, что в ходе онлайн-саммита был достигнут «отличный прогресс». Он убеждён, что Москва и Вашингтон теперь смогут продуктивно работать в этом направлении на благо всех стран.