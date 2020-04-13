В РФ предложили зачислять деньги за отменённый рейс на счёт будущих полётов

https://static.news.ru/photo/cc79d536-7d49-11ea-8223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложили предоставить авиакомпаниям возможность официально зачислять средства за отменённые рейсы на счёт будущих полётов. В ассоциации подчеркнули, что данные мера поможет защитить авиакомпании от банкротства в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа и в других экстремальных для отрасли ситуациях.

Члены АЭВТ обратились с предложением к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову. Согласно инициативе ассоциации, следует внести поправки в Воздушный кодекс, федеральные авиационные правила и федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Как предполагается, в результате изменений авиакомпании получат возможность предлагать пассажирам и грузоотправителям выбирать рейс и дату вылета в пределах стоимости платы, подлежащей возврату в случае отмены полёта. В случае отказа от предложения средства будут возвращены в течение года.

Опрошенные на данный момент авиакомпании поддерживают инициативу АЭВТ, передаёт «Коммерсант».

Как ранее писал NEWS.ru, восстановление авиаперелётов на внутренних линиях займёт от трёх до шести месяцев, на международных — больше года после отмены ограничений по коронавирусу в России, отмечено в исследовании международной консалтинговой фирмы McKinsey & Company.

По прогнозу аналитиков, российские авиаперевозчики потеряют более 200 миллиардов рублей или около трети выручки только от запрета международных рейсов.