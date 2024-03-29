В РФ предложили кратно увеличить штрафы за нелегальный оборот табака Эксперт Тищенко: штрафы за незаконный оборот табака нужно увеличить в 10 раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риски нарваться на подделку при покупке табакокурительных смесей все еще очень высоки, поэтому штрафы за незаконный оборот табачной и никотинсодержащей продукции можно увеличивать в десять раз, заявил NEWS.ru исполнительный директор консалтинговой компании VSK Group Максим Тищенко. Эксперты считают, что в борьбе с нелегальными табаком и смесями нужен комплексный подход. Хотя в последнее время ситуация заметно улучшилась.

Доля контрафакта на рынке табакокурительных смесей сократилась с 50% — это, в первую очередь, незаконно везенный из Китая товар — до 20-30% в зависимости от региона. То есть риск нарваться на подделку в точках продаж все еще очень и очень велик. Так что штрафы за незаконный оборот табачной и никотинсодержащей продукции можно смело увеличивать в десять раз, — заявил Тищенко.

Это мнение разделяет и доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина. По ее словам, ведение новых штрафов может повысить степень ответственности и страха у нелегальных производителей и продавцов. Тем не менее, успешная борьба с контрафактной продукцией требует комплексного подхода, считает она.

К концу 2023-го доля незаконного оборота сигарет в России составила 12,6% против показателя в 13,3% на середину года. В отдельных регионах уровень контрафакта достигает или превышает 30%.

Доля контрафакта на рынке никотиносодержащей продукции снизилась с 79% в 2022 году до 68% в 2023-м. По жидкостям для вейпов ситуация остается почти на прежнем уровне — нелегальный оборот сохраняется на уровне 90%. В специализированной рознице доля незаконной продукции за 2023 год сократилась с 93% до 79%. При этом доля незаконного оборота электронных средств доставки никотина и жидкостей в онлайн-торговле снизилась почти на треть — с 85,4% до 59,4%.