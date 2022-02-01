В РФ пособие на ребёнка после индексации превысит полмиллиона рублей

Материнский капитал в России с 1 февраля проиндексирован на 8,4%, что соответствует уровню инфляции. Теперь выплата на первого ребёнка по маткапиталу возрастает до 524,5 тысячи рублей. Родители второго ребёнка смогут получить 693,1 тысячи рублей. При этом россияне, которые ранее уже получали материнский капитал, всё равно смогут рассчитывать на сумму в 168,6 тысячи рублей, рассказал ФБА «Экономика сегодня» кандидат экономических наук Александр Баранов.

Материнский капитал индексируется ежегодно, и если в семье недавно появился второй ребёнок, а господдержку на первенца семья уже получала, то выплата на следующего члена семьи начисляется по другой формуле. После новой индексации она составит более 168 тысяч рублей, — рассказал эксперт.

Обычно маткапитал индексировался 1 января по итогам прошлогодней инфляции. В этом году изменения сместились на месяц из-за ускорившейся инфляции, объясняет Баранов. Поэтому президент РФ Владимир Путин решил проиндексировать выплаты по уровню текущей инфляции, чтобы родители не потеряли часть суммы.

Помимо материнского капитала, с 1 февраля на 1095 рублей — до 19 981 рубля — увеличивается пособие при рождении ребёнка. Как отмечает экономист, единоразовую выплату получают абсолютно все российские семьи, вне зависимости от уровня их дохода и трудоустройства.

Также с февраля неработающие пенсионеры будут получать пенсию, проиндексированную выше инфляции — на 8,6%. Изначально планировалось проиндексировать её на 5,9%.

Как предположил экономист, в течение года могут быть ещё увеличения. Дело в том, что Госдума может принять поправки об индексации выплаты дважды в год в соответствии с уровнем инфляции. И в случае если цены продолжат расти, то такой вариант станет вполне возможным, считает Баранов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит отцам получить материнский капитал, если не имевшая гражданства РФ мать ребёнка умерла. Сейчас денежную поддержку от государства получают лишь отцы тех детей, чьи матери были россиянками. Сюда же относятся и женщины, лишённые родительских прав.