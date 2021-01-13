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В РФ подготовят проект о выделении денег на лекарства для больных COVID-19

09:56, 14 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину разработать проект распоряжения о выделении в 2021 году средств на закупку лекарств для пациентов, которые лечатся от коронавируса амбулаторно.

Соответствующее решение было принято председателем правительства 12 января по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с пандемией.

Согласно данным пресс-службы кабмина, на осуществление данной цели средства выделят из резервного фонда правительства. Исполнителями назначены Минфин и Минздрав. 

В пресс-службе уточнили, что ведомства должны выполнить поручение до 15 января.

Как писал NEWS.ru, ранее доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал сроки и условия завершения пандемии коронавируса на территории России. По его словам, определяющим фактором является вакцинация.

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