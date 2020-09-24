В РФ ожидают падение цен на товары иностранных онлайн-магазинов

https://static.news.ru/photo/caf45248-fec4-11ea-a573-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на товары зарубежных онлайн-магазинов могут упасть на 10% при развитии в России сети бондовых складов. Об этом заявил председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.

Первый такой склад на территории страны откроется в Татарстане в начале ноября, сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что особенностью бондовых складов является процедура растаможки товара. Так, продавцы размещают на арендованной площади товары, растаможка которых производится поштучно по облегчённой процедуре при их покупке. На бондовых складах товары могут храниться без растаможки до трёх лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правила, согласно которым онлайн-покупатели имеют право в недельный срок вернуть товар продавцу, хотят изменить в России. В настоящее время возвращать смартфоны, косметику, нижнее бельё и сложную бытовую технику без брака и изъянов не разрешается только в стационарной рознице.