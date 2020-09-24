В РФ ожидают падение цен на товары иностранных онлайн-магазинов

Цены на товары зарубежных онлайн-магазинов могут упасть на 10% при развитии в России сети бондовых складов. Об этом заявил председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.
Первый такой склад на территории страны откроется в Татарстане в начале ноября,
Ранее NEWS.ru сообщал, что правила, согласно которым онлайн-покупатели имеют право в недельный срок вернуть товар продавцу, хотят изменить в России. В настоящее время возвращать смартфоны, косметику, нижнее бельё и сложную бытовую технику без брака и изъянов не разрешается только в стационарной рознице.
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