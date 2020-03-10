Эксперты рассказали NEWS.ru о последствиях обвала нефтяных котировок для рубля и внутреннего российского рынка. По мнению аналитиков, в скором времени могут подорожать продовольственные товары, сырьё для которых наша страна закупает у иностранных производителей: чай, кофе, специи, алкоголь. Вместе с тем экономисты заявили, что гражданам не имеет смысла второпях закупаться валютой по нынешним высоким котировкам. При этом стоит задуматься о потребкредитах уже сейчас, поскольку вероятен рост процентных ставок по ним, советуют специалисты.

Кризис, увы, наступил

Падение нефтяных котировок, биржевых индексов и курса отечественной валюты — это признак глобального экономического кризиса, который, увы, наступил, и можно это со всей очевидностью констатировать, утверждает аналитик долгового рынка «ИК Иволга Капитал» Илья Григорьев. Причём в дальнейшем, уверен он, нет драйверов для роста мировой и российской экономики, поэтому ослабление рубля будет продолжаться. Эксперт отметил, что благодаря принимаемым Центробанком России мерам резких колебаний курса отечественной валюты может не быть, но укрепления рубля до прежних параметров (61-62 рубля за доллар) точно ждать не стоит.

Григорьев убеждён, что растущий курс американской валюты неизменно скажется на многих видах продукции, поступающей к нам из-за рубежа.

Во-первых, подорожают туристические поездки и авиабилеты, стоимость поездок железнодорожным транспортом. Во-вторых, стоит ожидать роста цен на автомобили, электронику, гаджеты, ряд потребительских товаров, поступающих из-за границы (одежда, обувь). Может подорожать ряд продовольственных товаров, сырьё для которых наша страна закупает у иностранных производителей: чай, кофе, специи, алкоголь. Илья Григорьев аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал»

Аналитик подчёркивает, что рост цен неизбежен, но будет растянут во времени, так как пока существуют складские запасы из прежних поставок.

Кроме того, прогнозирует эксперт, ослабление национальной валюты может вынудить Центробанк РФ повысить ключевую ставку, что приведёт к росту процентных ставок по кредитам. В условиях стагнации реальных доходов населения и роста долговой нагрузки это сделает кредиты недоступными для большинства наших граждан, предупреждает аналитик долгового рынка «ИК Иволга Капитал».

Рублёвая паника

Для рубля падение цен на нефть в сочетании ещё с биржевым обвалом — понятный и сильный форс-мажор, если не сказать больше, это испытание сложившегося ранее расклада на прочность по максимуму, говорит шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Тем более что нефть — не единственный обостряющий обстановку фактор: ведь параллельно и мировые рынки акций, что американские, что европейские, всё ещё пребывают в стадии довольно жёсткой коррекции. Вчера падение бирж усилилось в результате закрытия 16 провинций Италии и выхода данных из Китая, согласно которым экспорт там упал на 17,2%, а внешнеторговый баланс впервые за 2 года вышел в минус, отмечает эксперт.

Пока рынки акций не вернутся к нормальному состоянию, не будут готовы всерьёз перейти к покупкам, и так называемая «склонность к рискам» у международных инвесторов низка, обмелели денежные потоки на все развивающиеся рынки, из которых российский остаётся одним из самых привлекательных, но он временно поставлен инвесторами «на паузу» ещё и с этой точки зрения. Так что, конечно, рубль сразу оказался под давлением, а насколько сильно оно подействует, можно выяснить пока лишь опытным путём. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик TeleTrade трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

По его словам, сдержать первую волну давления на рубль всё-таки удалось, и, вероятнее всего, курсы доллара и евро сегодня уже не сильно отклонятся от котировок открытия: наиболее вероятны колебания в пределах 1 рубля в обоих направлениях. В последующие дни, отмечает он, если нефть продолжит обновлять низы и упадёт ниже $30, то сдерживать давление на рубль ЦБ будет дороже и сложнее.

Однако, подчёркивает Пушкарёв, если котировки нефти будут колебаться какое-то время вокруг $35 и не смогут отскочить заметно выше, то у валютных курсов будут основания проверить на прочность уже те самые 75 рублей по доллару и 85 рублей по евро.

Но эти бастионы ЦБ, думается, будет защищать, и выше без резкого обострения ситуации на мировых рынках валютные курсы в России пока не пустят. Зато если нефтяные цены вернутся хотя бы к уровням более $40 за баррель, то и доллар может быстро, ещё и с помощью валютных интервенций, вернуться к отметкам в 69-70 руб, — считает аналитик.

Вот почему, полагает он, гражданам вряд ли имеет смысл второпях закупаться валютой по нынешним высоким котировкам: опыт прошлых лет показывает, что даже если доллар и евро продемонстрируют новые более высокие пики, то затем последуют коррекции и появится возможность купить валюту ниже в более спокойный момент. Рациональнее же всего не поддаваться панике и продолжать искать для рублёвых накоплений возможность выгодного размещения в рублёвых инструментах с гарантированной доходностью — вклады, облигации, как и для валютных инструментов — возможности разместить их на том же самом рынке акций США, когда там закончатся биржевые коррекции.

По мнению профессора кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Константина Ордова, для небольшой части россиян, инвестировавших сбережения в рублёвые финансовые инструменты, такие как облигации, долгосрочные депозиты, акции — всё это обнулит их реальную доходность за последние пару лет. Ведь многие их них поверили в российский фондовый рынок, открыв там свои счета и доверив сбережения, что сейчас может обернуться существенными убытками.

Но в целом большинство россиян не увидят существенных изменений, так как бюджет и экономика России последние два года формировались в предположении о цене нефти $42 за баррель. Не ожидается роста инфляции, да и курса, есть все инструменты и резервы контролировать его на уровне 70 рублей за доллар. Константин Ордов профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова



Хроника пикирующего обвала

Всё началось с того, что США элементарно проигнорировали собрание клуба ОПЕК — все, в том числе и Россия ждали от них согласия на самоограничение в добыче из-за того, что на рынке образовались излишки энергоносителя. В ответ на это министр энергетики РФ Александр Новак демонстративно покинул переговоры, которые должны были закончиться для всех участников снижением добычи «чёрного золота».

В свою очередь, Саудовская Аравия снизила цену и продекларировала наращивание добычи нефти. Цены на «чёрное золото» упали так стремительно, как этого не было со времён операции «Буря в пустыне» в 1991 году, когда США под прикрытием коалиции международных сил атаковали Ирак. Тогда нефть, правда, упала до $17 за «бочку» (в нынешний «чёрный» понедельник стоимость марки Brent опустилась до $31 за баррель).

Ведущая американская газета после мартовского демарша России опубликовала якобы инсайд из правительства Саудовской Аравии, в котором говорилось о том, что саудиты разворачивают против РФ ценовую войну, а в обвале цен виновата Россия. Англосаксонские Bloomberg и Reuters вслед за газетой WSJ (одно из крупнейших и влиятельнейших американских изданий. − NEWS.ru) причиной срыва сделки с альянсом ОПЕК+ (который включает в себя ОПЕК и еще несколько нефтедобывающих стран, в том числе РФ), также назвали именно позицию Москвы. Мол, российские власти выступили против дополнительного сокращения добычи нефти. Однако тут же после этого в СМИ вдруг прозвучал разъясняющий голос говорящей головы госкомпании «Роснефть» Михаила Леонтьева.

С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешёвую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность её добычи... Просто наши объёмы замещаются объёмами конкурентов. Это мазохизм, — заявил он РИА Новости.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер согласен с Леонтьевым. По его мнению, «продолжать снижать добычу в условиях дальнейшего падения цены России совершенно невыгодно и даже глупо».

Михаил Леонтьев отметил ранее, что результатом продления сделки ОПЕК+ оставалось быстрое замещение дешёвой российской нефти дорогой сланцевой из США. Более того, добавил он, страны, находящиеся вне соглашения ОПЕК+ (кроме США), также готовы увеличивать добычу нефти.

Надо сказать, что Россия при этом не собиралась возражать против продления сделки — наша страна просто не хотела дополнительного сокращения добычи. Ожидалось, что страны ОПЕК уменьшат производство нефти на 1 млн баррелей из этого сокращения, а еще 500 тысяч баррелей придётся на прочие страны, крупнейшая из которых — Российская Федерация.

Леонтьев весьма резонно объяснил общественности, что недостаток нефти, который появлялся каждый раз на мировом рынке после введения ограничений на добычу, быстренько замещался непредвиденными поставками сланцевой нефти из Соединённых Штатов.

В связи с общим обвалом нефтяных котировок вечно осведомлённое агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз крупнейшего мирового инвестора Goldman Sachs рассказало всему миру, что котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя от $20 до $30.

Между тем отечественное правительство спешит всех успокоить: денег в ФНБ хватит на 6-10 лет и при цене $25-30 за баррель. Хотя председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин в эфире «Эха Москвы» высказал мнение, что «средств ФНБ хватит только на три года». По его оценкам, если цены на «чёрное золото» будут сохраняться в пределах $30 до конца 2020 года, то российская экономика войдёт в рецессию.

И, к слову, как успел заявить в интервью телеканалу «Россия-24» Александр Новак, обвалившиеся цены на нефть смогут восстановиться лишь через несколько месяцев. Он добавил, что в ближайшее время РФ может увеличить добычу нефти до 200−300 тысяч баррелей в сутки, а в ближайшей перспективе — и до 500 тысяч.

И, возможно, последнее слово, всё же останется за непредсказуемым коронавирусом, распространение которого в мире будет продолжаться до конца июня, о чём заявил ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань. А ведь именно COVID-19, как считают многие эксперты, спровоцировал нынешнюю ценовую войну на рынке «чёрного золота».