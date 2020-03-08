https://static.news.ru/photo/a9b3c3cc-614c-11ea-bc3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минприроды предложило обнулить тарифы для населения на вывоз раздельно собранных отходов.

Таким образом ведомство доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителей министерства.

Также Минприроды предлагает разрешить предпринимателям утилизировать товары и упаковку в случае наличия собственных мощностей. Этот вопрос стал одной из тем для обсуждения на совещании, проведённом главой ведомства Дмитрием Кобылкиным при участии представителей бизнеса.

Рекомендации и замечания бизнеса будут рассмотрены и обоснованно учтены в итоговом уточнённом проекте концепции, которая будет направлена в правительство, — сообщили в Минприроды.

Ранее NEWS.ru писал о том, что система «РЭО Радар» повлияла на ситуацию с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Благодаря технологии региональные операторы решили свыше пяти тысяч проблем. В пресс-службе РЭО выделили три основные сложности, с которыми сталкиваются граждане в обращении с мусором.