Минприроды предложило обнулить тарифы для населения на вывоз раздельно собранных отходов.
Таким образом ведомство доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП). Об этом
Также Минприроды предлагает разрешить предпринимателям утилизировать товары и упаковку в случае наличия собственных мощностей. Этот вопрос стал одной из тем для обсуждения на совещании, проведённом главой ведомства Дмитрием Кобылкиным при участии представителей бизнеса.
Рекомендации и замечания бизнеса будут рассмотрены и обоснованно учтены в итоговом уточнённом проекте концепции, которая будет направлена в правительство, — сообщили в Минприроды.
Ранее NEWS.ru писал о том, что система «РЭО Радар» повлияла на ситуацию с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Благодаря технологии региональные операторы решили свыше пяти тысяч проблем. В пресс-службе РЭО выделили три основные сложности, с которыми сталкиваются граждане в обращении с мусором.
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