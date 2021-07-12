Рекультивировать свалки в регионах России можно будет дешевле

Российский экологический оператор (РЭО) создал библиотеку типичных проектов, которые помогут снизить стоимость рекультивации свалок в регионах в среднем на 5 млн рублей. Об этом пишет «360».

В регионах до сих пор не было библиотеки проектов с технологическими решениями. Типовые решения, подготовленные специалистами РЭО, позволят снизить стоимость рекультивации полигонов, — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Для правильной рекультивации одного гектара свалки необходимо потратить около 20 млн рублей. Однако при использовании типовых технологических решений эту сумму можно снизить на 5 млн рублей, сообщил эксперт.

Ранее руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов сообщил, что к 2030 году в России негде будет хранить отходы и страна окажется на грани мусорного коллапса. Чтобы избежать катастрофы, необходимо как можно быстрее ввести расширенную ответственность производителей (РОП) за утилизацию мусора.