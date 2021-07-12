В РАН заявили о скором снижении спроса на потребительские товары

Аналитики не исключили скорого снижения спроса на товары в потребительском секторе в связи с исчерпанием отложенного спроса и ростом интереса к услугам. Об этом на Столыпинском форуме заявил руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ИНП РАН Владимир Сальников.

Эксперт уточнил, что спрос на товары в скором времени может снизиться, так как предыдущий рост был вызван всплеском отложенного спроса и повышением интереса россиян к товарам за счёт сферы услуг. По его словам, такая ситуация не будет сохраняться долгое время.

Для примера, сильно вырос спрос на холодильники. Люди поехали на дачу в пандемию, купили новый холодильник. Не поехали на курорт, купили домой новый холодильник, — пояснил эксперт.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска призвал уменьшить уровень потребления в мире, назвав этот шаг путём к равновесию. По его мнению, вместо пропагандируемой сейчас идеи наращивания доходов и стимулирования потребления необходимо проповедовать концепцию умеренного потребления и отказа от сверхпотребления, побочным эффектом которого является рост отходов.