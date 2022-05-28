В РАН назвали равновесный курс рубля Экономисты РАН: равновесным является курс в 60–65 рублей за доллар

Фото Александр Авилов/АГН «Москва»

Укрепление российской валюты играет положительную роль для сдерживания внутренних цен, однако негативно влияет на доходы бюджета и на конкурентоспособность российских производителей на внутреннем и внешнем рынках, приводит РБК оценки экспертов Института хозяйственного прогнозирования РАН. Экономисты считают, что курс в 60-65 рублей за доллар является золотой серединой.

В период с 2018-2021 годов еще до введения Западом жесткого пакета санкций против России курс рубля был искусственно занижен из-за действия бюджетного правила. Сейчас же это правило приостановлено, а Минфин прорабатывает новые правила.

По мнению экспертов РАН, баланс курса должен определяться рядом факторов: дефицитом бюджета, оттоком капитала и уровнем торгового баланса. В последнем элементе прослеживается перевес в сторону положительного сальдо. Ввиду сокращения импорта при нынешних ограничениях на использование резервных валют Центробанком и Минфином появляется проблема с избытком предложения на внутреннем валютном рынке, и таким образом рубль укрепляется.

В этой связи некоторое недоумение вызывают тезисы об искусственном характере текущего курса рубля. Скорее, в период 2018–2021 годов курс был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила, — говорится в тексте доклада.

Накануне стало известно, что российские банки готовятся к снижению ставки по ипотечным кредитам и вкладам. Такое решение они приняли после того, как Центробанк снизил ключевую ставку с 14% до 11%.