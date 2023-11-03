В Raiffeisen Bank назвали маловероятным выход из России Глава RBI Штробль: банковская группа не успеет покинуть Россию в 2023 году

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Raiffeisen Bank International (RBI) едва ли успеет завершить процесс выхода из России в этом году, заявил в ходе конференц-кола с инвесторами глава австрийской банковской группы Йоханн Штробль. По его словам, которые приводит портал ORF.at, компания планировала покинуть российский рынок до 31 декабря 2023 года.

Ранее мы называли 31 декабря в качестве возможной даты, к которой будет осуществлен выход группы, но теперь это кажется маловероятным, — уточнил Штробль.

До этого глава RBI сообщал, что банковская группа покинет Россию до 30 сентября. Однако, признался Штробль, компания не успела должным образом подготовиться к такому шагу и сдвинула уход на конец 2023 года. Как и в прошлый раз, сейчас Штробль отметил, что Raiffeisen до сих пор рассматривает возможность продажи активов в РФ. По его словам, приобретение банка пользуется интересом со стороны потенциальных покупателей в России. При этом он заявил, что продажа активов однозначно приведет к убыткам для группы.

Весной Raiffeisen Bank International на общем собрании акционеров приняла решение о необходимости продажи или вывода из своего состава российской «дочки». Штробль подчеркивал, что RBI получает хорошую прибыль даже без участия России. По его словам, коэффициент основного капитала также останется «устойчивым», если российская дочерняя компания будет деконсолидирована.