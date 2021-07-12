В Раде заявили, что газ на Украине подорожает из-за «Северного потока — 2»

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил, что газ на Украине подорожает из-за запуска российского газопровода «Северный поток — 2»: транзит через страну прекратится и украинцам придётся поднимать горючее из подземных хранилищ, передаёт телеканал «Наш» слова первого зампреда комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Во-первых, если транзит прекратится, то вообще встанет вопрос не только цены и тарифов, а наличия, физического наличия газа в системе. Если <...> не будет газа со стороны России, то необходимо его будет или поднимать из хранилищ, что не всегда возможно, или физически [транспортировать] реверсом с западной границы, что тоже очень сложно, — признался Кучеренко.

По его мнению, если объём транзита будет составлять менее 15 млрд кубометров газа в год, то это будет означать физическое отсутствие газа в украинской газотранспортной системе. Сейчас цена на кубометр украинского газа в перерасчёте на российскую валюту составляет 21 рубль, а после сокращения транзитов то же самое количество горючего будет стоить 32 рубля, что ровно в 1,5 раза больше.

По действующему договору с «Газпромом» Россия поставляет газ через Украину в размере не менее 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Срок действия контракта истекает в 2024 году.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе достигла рекордно высокой отметки, превысив её в $700 за тысячу кубометров газа. Подобный скачок связан с тем, что «Газпром» не желал увеличивать объёмы поставки газа накануне запуска «Северного потока — 2», строительство которого было окончательно завершено сегодня, 10 сентября.