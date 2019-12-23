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Под угрозой новых американских санкций суда-трубоукладчики швейцарской компании Allseas приостановили работы по проекту «Северный поток — 2». По этой причине завершение строительства может быть отложено на несколько месяцев. Аналитики считают, что из-за этого акционеры могут понести серьёзные убытки, а примеру швейцарской компании могут последовать и другие подрядчики.

Как пишет журнал «Профиль», эксперты не считают ситуацию критической, ведь швейцарские суда-трубоукладчики вполне можно заменить российскими. Речь идёт о барже Fortuna на Балтике и судне «Академик Черский» в Японском море....