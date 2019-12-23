Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что «Нафтогаз Украины» может потратить полученные от «Газпрома» $3 миллиарда на погашение кредитов, выплату дивидендов государству и добычу газа.
По словам Геруса, сумма, которую выплатит «Газпром», является ощутимыми деньгами для «Нафтогаза».
Как ранее писал NEWS.ru, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о том, что российская сторона может отказаться от транзита газа через Украину. И страна подвергается «большому риску», избегая новых исков по газу в отношении России.
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