В пяти регионах РФ засуха может уничтожить сельскохозяйственные культуры

https://static.news.ru/photo/1b6fad4e-cc8e-11ea-acdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сельскохозяйственные и кормовые культуры могут серьёзно пострадать в пяти регионах трёх федеральных округов России из-за засухи и суховеев.

К такому выводу пришли учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Они прогнозируют, что из-за засухи могут погибнуть культуры в Челябинской, Омской, Астраханской, Новосибирской областях, а также в Алтайском крае.

Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края, — привели сообщение специалистов НИИ в РИА Новости.

Кроме того, засуха может оказать негативное влияние на ряд регионов в Ростовской, Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае и Калмыкии.

Как писал NEWS.ru ранее, российские аграрии заявили о колоссальных потерях урожая из-за нетипично жаркого лета и засухи. В наибольшей степени пострадали регионы Сибири и Урала. Убытки от нештатных затрат сельхозпроизводителей и из-за нехватки урожая могут составить порядка 10 млрд рублей. Проблемы возникли и у животноводов, которые смогли заготовить только 22% от необходимого объёма кормов. Из-за недостатка влаги страдают не только зерновые культуры, но и многолетние и однолетние травы. Фермеры готовятся к крайней мере — вырезать скот, так как его нечем кормить.