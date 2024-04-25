В правительстве задумались об отмене экспортной пошлины на российский уголь «Коммерсант»: кабмин обсуждает отмену экспортной пошлины на уголь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России обсуждает отмену пошлин на экспорт угля с 1 мая, сообщили «Коммерсанту» близкие к кабмину источники. По данным издания, экспортные цены на уголь в последнее время опустились до трехлетнего минимума.

Как сообщает «Коммерсант», это уже вторая попытка отменить экспортные пошлины на уголь, в кабмине надеются, что мера поможет стимулировать добычу угля. По информации журналистов, Минфин России в прошлый раз потребовал компенсации за упущенные доходы из-за повышения НДПИ, но меру не приняли и с 1 марта пошлину на уголь вернули.

Ранее сообщалось, что дисконт на поставки газа в Китай по сравнению с партиями для Евросоюза и Турции достиг 28%. И такая разница в ценах станет почти постоянной на период до 2027 года. По данным Bloomberg, в 2024 году голубое топливо будет поставляться Китаю по цене $257 за 1000 куб. м, а Европе и Турции — за $320,3. В 2025-м цены составят $243,7 и $320,1 соответственно, в 2026-м — $233 и $320, в 2027-м — $227,8 и $315,4.

До этого стало известно, что антироссийские санкции и политика ЕС по отказу от российских энергоносителей привели к падению экспорта российского газа по трубопроводам. В 2023 году он сократился на 29,9%. Хотя экспорт сжиженного газа и нефти при этом упал не так сильно.