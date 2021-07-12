В правительстве Украины заявили об «энергетической войне» с Россией

Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с РФ, так как российская сторона блокирует импорт угля из Казахстана и постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. Об этом заявил замминистра энергетики Украины Максим Немчинов в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Они делают всё для того, чтобы мы ещё больше ощутили на себе этот кризис, — сказал чиновник.

До этого глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана «на уровне «Российских железных дорог». В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана не подтвердили эту информацию, отметив, что РФ не блокировала поставки, но «есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны».

Ранее депутат сравнил прекращение поставок энергетического угля из России с 1 ноября с военными действиями в 2014 году. Дефицит топлива наблюдается на Украине с начала года, из-за чего рекордное количество блоков ТЭС работает на неполную мощность. При этом на долю тепловых электростанций приходится больше трети производимого в стране электричества. Всего на Украине работают 12 ТЭС, пять из них используют энергетический уголь.