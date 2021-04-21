В правительстве спрогнозировали рост инфляции

https://static.news.ru/photo/e8abc7a4-a346-11eb-9a24-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Минэкономразвития РФ повысили прогноз по инфляции по итогам текущего года с 3,7% до 4,3%. Как сообщил РИА Новости источник в министерстве, меры, принятые правительством, позволили сдержать рост цен примерно на 0,3%, в противном случае прогноз по инфляции был бы 4,6%.

Мы исходим из того, что давление на мировых рынках никуда не денется, с учётом всех этих факторов повысили прогноз до 4,3% год к году, — заявил источник со ссылкой на основные параметры обновлённого среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ.

Правительство РФ в декабре прошлого года заключило соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу — до 1 октября. Кроме того, с 2 июня 2021 года в России в рамках «зернового демпфера» заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, а осенью будет запущен демпферный механизм по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.

Мы оцениваем эффект от принятых мер по сдерживанию роста цен в размере 0,3 п. п. Иными словами, если бы этих мер не было — по пшенице, в первую очередь, но и по подсолнечному маслу, по сахару, — у нас бы инфляция была не 4,3%, а 4,6%, — уточнил источник.

Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza представила данные исследования, согласно которым стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте выросла на 15,6% в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции. В январе продукты подорожали на 13,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года, в феврале — на 15,35%. В марте рост цен на них не остановился, увеличив таким образом разницу с общей инфляцией в 2,7 раза, а с продовольственной инфляцией (7,6%) — в два раза. Более всего подорожали картофель (на 58,1%), морковь (48,2%), сахар-песок (47,5%), куриные яйца (32,1%), гречневая крупа (31,6%) и подсолнечное масло (26,8%).