https://static.news.ru/photo/675bbfca-6548-11ea-b104-fa163e074e61_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Несмотря на сложную ситуацию на финансовых рынках, задачи ускорения роста российской экономики никто не отменял, заявил первый замглавы правительства Андрей Белоусов.

Он назвал текущую ситуацию «объективно сложной», однако отметил, что Россия по-прежнему нуждается в запуске нового инвестиционного цикла. Она «рождена вполне объективными требованиями», подчеркнул вице-премьер.

Белоусов также высказал мнение, что рецессия России не грозит, а ВВП останется в положительной области. Главное условие — чтобы не было дополнительных негативных факторов, передаёт ТАСС.

Тем не менее, политик допустил, что запланированных темпов развития в экономике Россия в 2020 году не получит.

Возможно, мы не достигнем тех параметров роста, которые хотели бы видеть, но, насколько я могу видеть предварительные оценки, мы останемся в положительных значениях, — сказал Белоусов.

Помимо этого, он заявил, что Россия вступила в «новую устойчивую реальность с ценой нефти в $35 за баррель». Как писал NEWS.ru, замглавы правительства указал на возможность «отскока вниз» из-за целого ряда причин, а также на вероятность восстановления соглашения ОПЕК+. В таком случае цены на нефть начнут расти.