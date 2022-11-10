В правительстве РФ призвали поддержать отечественный флот рублем «Известия»: Мантуров предложил выделить на развитие флота 65 млрд рублей за три года

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Денис Мантуров

Выделить в федеральном бюджете 65 млрд рублей на поддержку российского флота предложил вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Озвученная сумма рассчитана на три года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола совещания чиновников.

На поддержку отечественного флота предложили выделить 65 миллиардов рублей. Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров поручил предусмотреть такие расходы в федеральном бюджете на 2023–2025 годы, следует из протокола совещания у чиновника от 4 августа, — говорится в материале издания.

Из этой суммы 27 млрд предполагается выделить на программу лизинга гражданских судов, 15 млрд — на создание и внедрение судового комплектующего оборудования, 8,69 млрд на субсидии на строительство крупнотоннажных судов, 6,5 млрд на инвестпроекты по модернизации мощностей гражданского судостроения, 6,02 млрд на возмещение затрат на строительство судов рыбопромыслового флота в вервях Дальневосточного федерального округа.

Кроме того, вице-премьер поручил «Роснефти» разработу вопроса замены иностранного судового комплектующего оборудования на российское или вариантов поставки из недружественных стран при невозможности замены. также компания должна представить расчеты финансирования пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220.

Ранее Денис Мантуров сообщил, что предприятия по производству обмундирования и экипировки для мобилизованных работают в три смены. По его словам, работы по оборонзаказу сейчас идут с опережением графика, так как это необходимо для решения задач в рамках СВО.

Также Мантуров рассказал, что программу льготного кредитования распространят на пенсионеров и военнослужащих. С такой же идеей ранее выступал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, который считает, что таким образом надо простимулировать спрос на автомобили в России.