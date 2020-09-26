В правительстве РФ не увидели оснований для отказа от нефти и газа

Россия имеет внушительные запасы углеводородов, поэтому отказ от нефти и газа и переход на альтернативные источники энергии для неё не очень актуален.
Об этом в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1»
Мне кажется, об этом говорят те страны и компании, которые не имеют серьёзных запасов углеводородного сырья. Для нас это не очень пока актуально, хотя нельзя не учитывать основные тренды и тенденции о том, что энергобаланс начинает смещаться в сторону возобновляемых источников энергии, — сказал Борисов.
Ранее британская компания BP в своём ежегодном прогнозе до 2050 года допустила, что рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет. В аналитическом материале приводятся три сценария развития мировой энергетической сферы, и все предрекают падение спроса на нефть.
Как писал NEWS.ru, владелец «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания нацелится на использование альтернативных источников энергии после экологической катастрофы в Норильске.
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