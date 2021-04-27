В правительстве предупредили о росте инфляции

https://static.news.ru/photo/0cbd547c-a75d-11eb-ab9f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительстве полагают, что инфляция в России по итогам года окажется выше таргета ЦБ: 4–4,5%. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

При этом он добавил, что инфляция на внутреннем рынке сейчас постепенно замедляется, в «красной зоне» она находится лишь по отдельным товарам.

Мы это тоже хорошо видим, — заключил Белоусов.

Ранее Центральный банк повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%, в то время как Минэкономразвития ожидает её на уровне 4,3%.

Замедление годовой инфляции прогнозируется только во втором полугодии 2021 года. Рост российской экономики в текущем году предполагается на уровне 3–4%.

До этого в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета ЦБ глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не исключает новых пиков показателя годовой инфляции в 2021 году.