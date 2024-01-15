В правительстве отреагировали на слухи о запрете экспорта бензина ТАСС: правительство РФ не рассматривает возможность запрета экспорта бензина

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В настоящее время правительство РФ не рассматривает и не обсуждает возможность запрета экспорта бензина, в том числе из-за остановки работы одной из установок на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине. Ранее информация о возможном запрете экспорта из-за проблем на Нижегородском НПЗ появилась в ряде СМИ.

Данная мера не обсуждается и не рассматривается, — сообщил собеседник агентства.

В свою очередь в Министерстве энергетики РФ сообщали, что потребности рынка в топливе будут удовлетворены, несмотря на снижение его выпуска на Нижегородском НПЗ «Лукойла». Ведомство и нефтяные компании разработали меры для бесперебойного обеспечения российского рынка топливом. Потребности будут удовлетворены за счет уменьшения экспорта и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка. Также в Минэнерго уточнили, что производство автомобильного бензина в России полностью обеспечивает все потребности внутреннего рынка.

Ранее стало известно, что в России могут отменить введенный запрет на экспорт зимнего топлива в феврале 2024 года. По словам заведующего сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, это сырье особенно востребовано в северных регионах страны в холодное время.