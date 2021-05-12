В правительстве обратили внимание на стоимость яиц и сахара

https://static.news.ru/photo/ebb01a64-b3cb-11eb-b519-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На совещании под руководством первого зампреда правительства Андрея Белоусова чиновники обсудили ситуацию с ценами на продовольственные товары. По состоянию на 4 мая рост цен на продовольствие замедлился до 6,6% (с 7,6% в марте), при этом обеспокоенность до сих пор вызывает стоимость яиц, гречневой крупы, пшеничного хлеба, подсолнечного масла и сахара. Об этом NEWS.ru сообщили в секретариате первого вице-премьера.

Особого внимания все ещё требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар, — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что помимо оперативных мер для стабилизации цен внедряются экономические инструменты. Так, производителям сахара предусмотрены льготные кредиты по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свёклы, мукомолам — субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы, а хлебопёкам — субсидии на возмещение затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий при условии удержания прежних цен.

Завершается также формирование зернового демпфера, решено ввести демпфер по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.

Белоусов поручил соответствующим министерствам ускорить работу по созданию механизма анализа мировых цен на продовольствие для оценки возможного их влияния на стоимость продукции в России и своевременного принятия мер. Запустить его планируют в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что мировые цены на продовольствие растут 11-й месяц подряд и уже достигли шестилетнего максимума. Об этом говорится на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Так, среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в апреле составило 120,9 пункта, что на 30,8% выше показателя 2020 года и является максимумом с мая 2014 года.

Больше всего вырос индекс цен на сахар. За год он увеличился на 60%, а за последний месяц — на 3,9%. Данный показатель на растительное масло за апрель стал больше на 1,8%, цены на мясо выросли на 1,7%, а на зерновые и на молочные продукты — на 1,2%. Незначительно снизилась лишь стоимость подсолнечного масла.