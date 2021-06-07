В правительстве назвали сроки сдачи «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/3b8155b6-c6b5-11eb-b5c6-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Работы по строительству «Северного потока — 2» завершатся до конца года, после чего трубопровод будет сдан в эксплуатацию. Такие сроки назвал заместитель председателя правительства Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введён в эксплуатацию, — рассказал он.

Накануне завершились работы по укладке первой нитки российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили представители компании Nord Stream 2 — оператора проекта. Таким образом, компания подтвердила слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.

При этом российские власти заявляют, что как в Москве, так и в компании-операторе газопровода готовы к проблемам, которые могут возникнуть в работе проекта из-за действий западных стран.