В правительстве Молдавии подтвердили риск прекращения поставок «Газпрома»

Правительство Молдавии пытается предотвратить возможное отключение от поставок российского газа, связанное с просрочкой платежей. На данный момент долг «Газпрому» составляет $74 278 446,91. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

Министр сообщил , что накануне состоялось заседание наблюдательного совета компании «Молдовагаз», посвящённое вариантам гашения задолженности перед «Газпромом». После заседания совет наблюдателей получил уведомление о необходимости погашения задолженности в течение 48 часов.

Министерство инфраструктуры и регионального развития было уведомлено о создавшейся ситуации. Правительство ищет решения, которые позволят гарантировать поставки газа гражданам нашей страны, — отметил Спыну.

Ранее стороны договорились о продлении с 1 ноября контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. В «Газпроме» отметили, что была принята формула расчёта стоимости газа и погашения долга, которую предложила молдавская сторона.

Бывший президент республики Игорь Додон заявил, что новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за последние 30 лет и это является катастрофой для населения.