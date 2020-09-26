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В правительстве ФРГ оценили ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

14:52, 28 сентября 2020 587
Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Немецкие власти сомневаются в том, что американские санкции против газопровода «Северный поток — 2» соответствует международному праву. С таким заявлением выступил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

У правительства серьёзные сомнения о соответствии международному праву таких экстратерриториальных санкций. Мы детально изучим и оценим этот доклад, — отметил политик на брифинге.

Кабмин изучит необходимую информацию, после чего даст официальный ответ, передаёт РИА Новости.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Ранее группа сенаторов США — как демократов, так и республиканцев — предложила ввести санкции против российских официальных лиц. Сенаторы представили законопроект, предполагающий возможность введения ограничительных мер в отношении тех, кто имеет отношение к случаям нарушения международного права. В их числе американские законодатели называют и попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Как писал NEWS.ru, парламент Литвы принял резолюцию о необходимости приостановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Таким образом законодатели ответили на отравление российского политика Алексея Навального.

Отгрузка первых труб на заводе OMK 22 сентября 2016 г.

ОМК

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Aксель Шмидт/Nord Stream 2

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Aксель Шмидт/Nord Stream 2

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Nord Stream 2

Логистический центр в Котке 16 марта 2017 г.

Nord Stream 2

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Aксель Шмидт/Nord Stream 2

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Aксель Шмидт/Nord Stream 2

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Aксель Шмидт/Nord Stream 2

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Aксель Шмидт/Nord Stream 2

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Aксель Шмидт/Nord Stream 2

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Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Сварка труб на борту судна Solitaire 15 октября 2018 г.

Thomas Eugster/Nord Stream 2

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Thomas Eugster/Nord Stream 2

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Thomas Eugster/Nord Stream 2

Судно Solitaire укладывает газопровод в Финском заливе 15 октября 2018 г.

Thomas Eugster/Nord Stream 2

Сварщики за работой на борту судна Castoro Dieci (C10) в Грайфсвальдском заливе в Германии 21 ноября 2018 г.

Paul Langrock/Nord Stream 2

Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии 21 ноября 2018 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Специалисты производят очистку труб на борту судна Castoro Dieci 21 ноября 2018 г.

Paul Langrock/Nord Stream 2

Наблюдение за процессом сварки из центра управления на борту Castoro Dieci (C10) в Грайфсвальдском заливе в Германии 21 ноября 2018 г.

Paul Langrock/Nord Stream 2

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Walter Graupner/Nord Stream 2

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Wolfram Scheible/Nord Stream 2

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Nord Stream 2 AG/Agiteco

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Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах 26 февраля 2019 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Установка криволинейных участков газопровода на строительной площадке в Любмине 5 апреля 2019 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Коффердам на российском береговом участке 1 июня 2019 г.

Nord Stream 2

Надводная сварка захлёстного стыка 12 августа 2019 г.

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Строительные работы на площадке приёма ДОУ в Любмине 13 августа 2019 г.

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Cтроительство на российском участке в Нарвском заливе в Кингисеппском районе Ленинградской области 29 февраля 2020

Nord Stream 2

Трубы в порту Мукран 8 августа 2020 г.

imago-images.de/Global Look Press

Cудно Академик Черский в порту Мукран 11 сентября 2020 г.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Судно снабжения Иван Сидоренко прибыло в логистический хаб Северного потока - 2

energybase.ru

Судно Академик Черский в порту Мукран 8 сентября 2020 г

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/Global Look Press

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