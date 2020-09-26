В правительстве ФРГ оценили ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/8edfc50c-0181-11eb-a960-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Немецкие власти сомневаются в том, что американские санкции против газопровода «Северный поток — 2» соответствует международному праву. С таким заявлением выступил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

У правительства серьёзные сомнения о соответствии международному праву таких экстратерриториальных санкций. Мы детально изучим и оценим этот доклад, — отметил политик на брифинге.

Кабмин изучит необходимую информацию, после чего даст официальный ответ, передаёт РИА Новости.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Ранее группа сенаторов США — как демократов, так и республиканцев — предложила ввести санкции против российских официальных лиц. Сенаторы представили законопроект, предполагающий возможность введения ограничительных мер в отношении тех, кто имеет отношение к случаям нарушения международного права. В их числе американские законодатели называют и попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Как писал NEWS.ru, парламент Литвы принял резолюцию о необходимости приостановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Таким образом законодатели ответили на отравление российского политика Алексея Навального.